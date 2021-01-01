Синоптики ожидают в Москве на Рождество небольшие морозы

В Москве на Рождество (православные отмечают 7 января) ожидаются умеренные морозы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, днем ожидается до –10°, ночью до –12°. Это соответствует климатической норме.

«Мы выйдем к седьмому числу на традиционные умеренные рождественские морозы, когда ночью будет –7°… –12°, днем не выше –5°… –10°. Ожидается облачная с прояснениями погода, скорее всего, без осадков»,— рассказал господин Тишковец «РИА Новости».

По его словам, сугробы в Москве будут высотой до 18–19 см, в Московской области —18–23 см.

По данным Гидрометцентра, 7 января в столице днем ожидается –5…0°, ночью –8…–3°. Временами возможен небольшой снег.