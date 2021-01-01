В Белоруссии местным властям разрешили взимать сбор за выезд из страны

Областные советы депутатов в Белоруссии смогут до 1 января 2023 года взимать местный сбор за пересечение границы страны. Это следует из изменений Налогового кодекса, опубликованных на Национальном правовом интернет-портале. Такое право местным властям дали в связи с пандемией, чтобы увеличить доходы.

«С 1 января 2021 года и до 1 января 2023 года областные Советы депутатов вправе вводить на территории соответствующих административно-территориальных единиц местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь в пунктах пропуска»,— говорится в документе.

Право на сбор вводится для «принятия дополнительных мер по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19».

Сбор коснется водителей транспортных средств, максимальная масса которых составляет 5 тонн, и не более чем с восемью сидячими местами. Ставка будет устанавливаться областными советами депутатов.