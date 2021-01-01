В Ярославле водители маршруток работали в костюмах Дедов Морозов

В Ярославле водители некоторых маршрутных такси 31 декабря работали в костюмах Дедов Морозов. В частности, ярославцы делились в соцсетях фотографиями празднично одетых водителей автобусов, выполняющих рейсы по маршрутам №36 и №80.

Ярославцы рассказывают, что Деды Морозы за рулем маршруток подарков пассажирам не раздавали. Однако, своим видом создавали праздничное настроение.

“Ъ-Ярославль” сообщал, что в Ярославле в ходе начавшейся транспортной реформы планируется отказаться от использования в городе маршруток. Предполагается закрыть 26 автобусных маршрутов, работающих по нерегулируемым тарифам. Вместо отменяемых маршрутов будет открыто 18 других, работающих по регулируемому тарифу.

Мэрия Ярославля опубликовала для обсуждения новую схему движения городского общественного транспорта. В районных администрациях начались встречи с жителями, на которых представители мэрии рассказывают о том, как будет проходить в Ярославле транспортная реформа.

Подробнее о запланированной реорганизации общественного транспорта в материале “Ъ-Ярославль” — «Трехэтапная оптимизация».

Антон Антонов