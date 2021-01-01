В Челябинской области на 1 января 2021 года выявили более 36,4 тыс. случаев COVID-19

На утро 1 января в Челябинской области подтвердили 36427 случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки выявили 301 заразившегося, среди них пять школьников, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Сейчас болеют 12682 жителя области. Выписали за прошедшие сутки 116 пациентов. Скончались еще восемь человек в возрасте от 48 до 84 лет, из них четверо непосредственно от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области умерли 1303 пациента с коронавирусной инфекцией.