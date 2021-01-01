Россия сыграет с Германией в 1/4 финала молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России в 1/4 финала молодежного чемпионата мира по хоккею будет играть с командой из Германии. Матч пройдет 2 января в 20:00 по московскому времени. Соперник определился после победы США в матче группового этапа со Швецией.

Матч США—Швеция проходил в канадском Эдмонтоне и закончился со счетом 4:0. Голы забили Дрю Хеллесон (2), Тревор Зеграс (4), Райан Джонсон (23), Алекс Туркотт (24).

США заняли первое место в группе B (9 очков). Россия — на второй строчке (8). Теперь российская сборная должна сыграть с командой, которая заняла третье место в группе A,— Германией.

Шведы будут играть в 1/4 финала с финнами, а американцы — со словаками. Сборная Канады, которая заняла первое место в группе A, сыграет с Чехией. Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января.