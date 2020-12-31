В Тольятти продолжают расследовать мошеннические действия представителей ООО «Автозаводстрой»

В Управление МВД РФ по городу Тольятти продолжается расследование скандального уголовного дела, связанного с преднамеренным банкротством ООО «Автозаводстрой». По заявлению конкурсного управляющего организации Александра Лбова, выясняются обстоятельства организации возможного вывода активов компании на сумму более 800 млн руб. путем совершения цепочки незаконных сделок. Стало известно, что майор юстиции Адонина вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако три дня спустя начальник отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района Тольятти, подполковник юстиции Владимир Воробьев это постановление отменил, посчитав решение следователя Адониной преждевременным и необоснованным. В ходе расследования были выявлены признаки ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Дело по этой статье следствие может возбудить уже в январе.

По имеющимся данным, руководство ООО «Автозаводстрой» реализовало продажу единственного актива компании - недвижимость на земельном участке на ул. Борковской, 17. Участок несколько раз переоформлялся на различные организации через торги. По мнению следствия, это заведомо повлекло неспособность юрлица удовлетворить требования кредиторов. Ущерб был нанесен и государству в лице ФНС.

Бенефициаром ООО «Автозаводстрой» являлся бизнесмен Игорь Кадыров. Основной актив бизнесмена Игоря Кадырова — ОАО «Автозаводстрой» (прежнее название — АО «Промышленное строительство») — выполнял работу по строительству производственной площадки для выпуска автомобилей Chevrolet Niva второго поколения. Производство внедорожников должно было стартовать в декабре 2015 года. Однако до ввода объекта в эксплуатацию дело не дошло. Проект ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ» был окончательно свернут в феврале 2018 года.

Ранее конкурсный управляющий ООО «Автозаводстрой» Александр Лбов обращался в полицию с ходатайством о возбуждении уголовного дела ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) и 330 УК РФ (самоуправство). В настоящее время данный земельный участок на ул. Борковской, 17 в Автозаводском районе Тольятти арестован. Недвижимость на данном участке являлась предметом залога и могла быть реализована конкурсным управляющим, так как «Автозаводстрой» находится в процедуре банкротства, однако вместо этого оказались в собственности ООО «Валео Сервис». В мае 2020 года было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Разрешение на строительство двух вышеуказанных зданий было получено в декабре 2013 года. По мнению конкурсного управляющего, два строения площадью 31,7 кв. м не были предметом купли-продажи в пользу ООО «Валео Сервис» и принадлежат на праве собственности должнику ООО «Автозаводстрой». Господин Лбов утверждал, что, «в соответствии с ответом администрации Тольятти, данные объекты недвижимости не были предметом дальнейшей реконструкции или сноса, они не поставлены на кадастровый учет, так как руководство должника не передало документы конкурсному управляющему».

В настоящее время кредиторы продолжают добиваться возвращения спорного участка ООО «Валео Сервис» в конкурсную массу «Автозаводстроя». На арестованном земельном участке французская компания Valeo планирует построить новое предприятие по производству автокомпонентов.

Евгений Чернов