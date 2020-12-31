В Красноперекопском районе Ярославля две улицы стали односторонними

На двух улицах Красноперекопского района Ярославля с 31 декабря введено одностороннее движение автомобильного автотранспорта, сообщили в пресс-службе городской мэрии. В сообщении отмечается, что односторонними по решению департамента городского хозяйства, станут участки улиц Маланова и 1-й Забелицкой.

«По улице Маланова от дома №34 движение будет организовано в направлении к дому №14/34 по улице Декабристов. На 1-й Забелицкой — от дома №14/34 в сторону дома №29/1»,— уточнили в пресс-службе.

В мэрии отметили, что данное решение принято после многочисленных обращений жителей. Жители жаловались на то, что из-за зауженной проезжей части на улицах не соблюдался установленный скоростной режим, а это делает небезопасным передвижение пешеходов. Установление на этих улицах одностороннего движения позволит сделать передвижение пешеходов более безопасным и снизить аварийность на узких улицах частного сектора.

Антон Антонов