Накануне Новогодних праздников главы регионов Черноземья уже по традиции подвели краткие итоги уходящего года и с их учетом передали свои поздравления читателям газеты «Коммерсантъ». В 2021-м первые лица областей пожелали всем «не занижать свою самооценку», не терять веру в добро, продолжать «креативить», не сходить с пути к новым свершениям, перечитать китайские легенды и еще больше здоровья.

«Сейчас принято ругать 2020 год. Это, наверное, заслуженно — он задал нам немало проблем, внес в жизнь непривычное и неудобное, снизил деловую активность, заставил переживать и, к великому сожалению, чаще обычного скорбеть, — констатировал губернатор Воронежской области Александр Гусев. — Но все же мы выстояли. Да, мы переживали. Но мы пережили этот год. Поэтому на его излете хотелось бы больше вспоминать хорошее, что он нам подарил. Наверняка у вас случались приятные события, счастливые мгновения, да и успехи тоже. Если говорить о Воронежской области в целом, то с незначительными корректировками мы сумели выполнить практически все планы и программы развития региона». «Однако я хочу обратиться к тем, для кого уходящий год оказался не столь удачным. Не унывайте и не отчаивайтесь. Не занижайте свою самооценку. Взбодритесь. Активнее заявляйте о себе. Если надо, стучите во все двери — и во властные тоже. Возможности наши не безграничны, но, как говорится, чем можем — поможем», — пообещал господин Гусев.

«Каждому из нас 2020-й запомнится по-своему. В нем были и печали, и радости, но в целом он останется в нашей памяти как один из самых непростых, — отметил губернатор Курской области Роман Старовойт. — Потери и трудности уходящего года заставили нас многое переосмыслить, заново расставить жизненные приоритеты. Мы стали более чуткими и внимательными. Пандемия показала, что мы умеем совершать ради других бескорыстные и искренние поступки... Каким будет 2021 год, никто предсказать не может. Мы встречаем его с верой в доброе, с надеждой на перемены к лучшему. Пусть дни новогодних и рождественских праздников будут наполнены волшебством, улыбками родных и теплом домашнего очага».

По словам главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, особенно трудно в 2020 году было малому бизнесу и социальной сфере: «Но трудности закалили и сплотили нас, помогли открыть дополнительные резервы наших сил и возможностей. Сложные задачи проверили нас на прочность и выносливость, а ошибки сделали сильнее и дали новый опыт. Итоги прошедшего бизнес-года еще раз доказали мудрость древних — жизнь требует движения. И тот, кто не останавливается несмотря ни на какие препятствия, обязательно добьется успеха. Бизнес с хорошей идеей выживет всегда, поэтому так востребованы сегодня предприниматели мыслящие, образованные, умеющие генерировать креативные идеи и работать на перспективу».

«В год юбилея Великой Победы нас объединила не только память о героическом прошлом. В новых испытаниях, в условиях пандемии коронавируса с особой силой проявили себя традиции солидарности, бескорыстного служения и взаимной ответственности, — считает губернатор Орловской области Андрей Клычков. — Мы не допустили спада в промышленности. Сумели улучшить деловой климат и повысить инвестиционную привлекательность области. Рекордный урожай зерновых получен хлеборобами. Исполнены все социальные обязательства перед гражданами… В наступающем году наши общие усилия будут направлены на реализацию мер по борьбе с пандемией, целенаправленное решение задач социально-экономического развития области, муниципальных образований, наращивание хозяйственного и интеллектуального потенциала, обеспечение достойного качества жизни людей. Пусть 2021 год откроет путь новым свершениям на благо родного края и всей России».

«Все знают легенду про одного китайского мудреца, который желал своим врагам жить в интересное время, по другой версии — в эпоху перемен. Еще говорят, что один и тот же китайский иероглиф означает и «интересный», и «опасный». И все это стало нашей жизнью. Завершается год, который принес нам много испытаний. Он был сложным и непредсказуемым, заставил нас пересматривать планы, но при этом строить новые, учиться не только выживать, но и думать о новых целях, продумывать пути их достижения», — напомнил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

По его мнению, «уходящий год поставил перед нами насущный вопрос: жизнь или кошелек?» «Исполнительной власти пришлось на деле доказывать, что выбирать не придется, выстраивать экономическую политику так, чтобы сохранить жизни и здоровье людей, но при этом не допустить развал экономики. Думаю, что у нас это получилось. В Тамбовской области промышленные предприятия и строительные организации работали практически без остановки, ограничений для большинства субъектов малого бизнеса было введено гораздо меньше, чем в других регионах, и они снимались сразу же, как только позволяла обстановка, — уточнил господин Никитин. — В одной всем известной притче про двух лягушек в кувшине с молоком выжила та, которая не сложила лапки, а боролась за свою жизнь из всех сил. Так и в период пандемии выстояли те, кто преодолевал себя и внешние обстоятельства, кто не сдавался и много работал. Благодаря таким людям Тамбовская область заканчивает уходящий год достойно. Основные макроэкономические показатели региона превысили среднероссийские значения. По итогам 11 месяцев этого года по индексу промышленного производства, а это 106,7% мы занимаем четвертое место в ЦФО и значительно опережаем общероссийский показатель».

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков — единственный из коллег по Черноземью встречает праздники в статусе врио губернатора, но уже всячески гордится жителями региона: «Уходящий год был непростым, но, несмотря на это, область получила мощный импульс к развитию. Работая сообща, мы сделали качественный шаг вперед, достигли позитивных изменений в различных сферах жизни. Безусловно, нам есть чем гордиться, однако в следующем году многое предстоит сделать, и мы будем продолжать двигаться вперед, к нашей цели — улучшению качества жизни жителей региона. В числе приоритетов — развитие социально значимых сфер: медицины и образования, культуры и спорта, обустройство городов и поселков. Но при этом, не останется без поддержки предпринимательское сообщество… Пусть в каждом доме навсегда поселятся уют и гармония, любовь и взаимопонимание! Удачи вам, здоровья и поддержки близких! С Новым годом»!

Записали Андрей Цветков, Сергей Калашников