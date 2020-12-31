В год коронавируса воронежцы на треть чаще стали использовать банковские карты

За три квартала 2020 года жители Воронежской области совершили с использованием банковских карт 375 млн операций. Это на треть больше, чем за такой же период прошлого года, сообщили «Ъ-Черноземье» в местном отделении Банка России. Общая сумма указанных операций достигла 465 млрд руб. В среднем один житель региона в уходящем году с использованием банковской карты совершал минимум четыре операции в неделю.

Пор данным ведомства, количество платежных карт, выданных в Воронежской области, к 1 октября 2020 года уже превысило 4,2 млн единиц, а число банкоматов и электронных терминалов составило более 56 тыс. штук. Доля безналичных операций с использованием карт в общем объеме платных услуг населению, оборотах общественного питания и розничной торговли превысила 39% (в начале октября 2019-го показатель был на уровне 32,4%). «Более 90% операций с платежными картами были связаны с оплатой товаров и услуг, остальное - операции по получению наличных»,– отметила начальник отдела платежных систем и расчетов воронежского отделения Банка России Ирина Смехнова.

До чего довела работа с наличными воронежского бизнесмена, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий