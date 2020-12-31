Правительство утвердило новые правила маркировки алкоголя

Российское правительство утвердило правила маркировки федеральными специальными марками всей алкогольной продукции в стране, в том числе ввозимой из-за рубежа. До этого специальными марками помечалась продукция, произведенная внутри страны, а ввезенная — акцизами. Цена спецмарок составит 1,89 тыс. руб. за 1 тыс. штук без учета налога на добавленную стоимость.

Выдачу и контроль за использованием таких марок будет осуществлять Росалкогольрегулирование. При совершении таможенных процедур контролировать маркировку будут таможенные органы.

При этом таможня сможет выдавать до 1 апреля 2021 года акцизные марки на импортный алкоголь, если заявление на это было подано до 1 января 2021 года. Ввозить алкоголь с акцизными марками можно будет до 1 января 2022 года.