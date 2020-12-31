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Саратов. Средняя Волга

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Подозреваемый в коррупции Андрей Пригаров отправлен под домашний арест

Судья Волжского районного суда Саратова Михаил Новиков принял решение отправить под домашний арест до 28 февраля 2021 года прокурора Кировского района города Андрея Пригарова.

Как писал „Ъ-Средняя Волга“, господин Пригаров был задержан по подозрению в получении взяток на 18 млн руб. от компании, предоставляющей ритуальные услуги. Следствие ходатайствовало о заключении Андрея Пригарова под стражу, но суд ограничился более мягкой мерой пресечения. Также подозреваемому запрещено пользоваться интернетом и общаться со свидетелями.

Ъ-Средняя Волга


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