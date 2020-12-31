31 декабря и в первые дни января изменится расписание общественного транспорта Ижевска

31 декабря трамваи и троллейбусы в Ижевске будут курсировать по субботним расписаниям, сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии. Автобусы будут работать по расписанию субботнего дня с небольшими изменениями. Так, последний рейса автобуса №12 с автозавода отправляется в 22:52 (23:48 в парк), из Центра – в 22.53 (23:31 – в парк), у маршрута №29 последний рейс от ост. Рембыттехника в 21:44 (23:04 последний рейс в парк), от ост «21 гастроном» – 22:21 (22:46 последний рейс в парк). Пригородные маршруты будут работать по расписанию буднего дня (кроме маршрута №356)

1 января движение электротранспорта будет осуществляться по расписаниям воскресенья. В первой половине дня интервалы движения трамваев и троллейбусов будут увеличены. Троллейбусы № 4, 6,14 и трамвай №7 начнут работу после 10:30. По автобусам действует особое расписание выходного дня с увеличенными интервалами в первой половине дня.

С 2 по 10 января движение трамваев и троллейбусов будет организовано по расписаниям воскресенья. С 1 по 10 января троллейбусы №4 и 6 будут работать по особому графику: маршрут № 4: 10:12 – 19:20; маршрут № 6: 10:50 – 21:19. 2, 3 и с 7 по 10 января автобусы будут курсировать по расписанию воскресенья, 4, 5 и 6 января по расписанию субботнего дня с небольшими изменениями.

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