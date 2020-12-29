Новогодние каникулы в Удмуртии

Из-за ситуации с коронавирусом в Ижевске отменили массовые гуляния в новогодние праздники. При этом в городе пройдут различные состязания, конкурсы, экскурсии, концерты и спектакли, на Центральной площади традиционно возведут ледовый городок, а в 01:00 1 января с акватории пруда запустят новогодний фейерверк из 300 залпов. Также в целом по Удмуртии будут открыты музеи, которые разработали программу на новогодние праздники.

Так, в Ижевске проводится конкурс «На самый новогодний двор». Заявки принимались до 27 декабря. Трех победителей, которые подготовили самый нарядный двор, определят до 6 января. Участников будут оценивать по следующим параметрам: наличие во дворе украшенной елки, горки для детей, снежных скульптур, украшенных окон и подъездов, подсветки зданий, поздравительной открытки на подъезде, а также по видеопоздравлению от двора, участию в спортивных мероприятиях и в нормативном содержании придомовой территории в период проведения конкурса. Победители получат дипломы и ценные призы.

Кроме того, объявлен общегородской конкурс «Народный Дед Мороз». Его участником может стать житель Ижевска любого возраста. Для этого нужно снять видеоролик продолжительностью не более 2 мин. и выложить во «ВКонтакте» или Instagram с хэштегом #ИжДедМороз2021 до 7 января. Конкурс представлен номинациями «Самый добрый Дед Мороз», «Самый креативный Дед Мороз» и «Самый народный Дед Мороз». Итоги подведут 19 января.

Также в городе пройдут чемпионат по хоккею на валенках и «Школьный кубок Ижевска» (0+) по хоккею на валенках. К чемпионату, игры которого пройдут с декабря 2020 года по февраль 2021 года, допускаются команды города Ижевска в количестве 12 игроков в следующем составе: две женщины, 10 мужчин, в том числе не более двух профессиональных игроков и трех из ночной лиги. На поле могут находиться пять полевых игроков и один вратарь. Призеры получат медали и дипломы, победитель — главный приз.

Школьный кубок пройдет со 2 по 7 января 2021 года. Участники формируются из числа учеников и родителей конкретной школы. К соревнованиям допускаются две команды (школьники и родители) от каждой школы города Ижевска. Каждая команда состоит из 12 игроков (две девочки и 10 мальчиков и две мамы и 10 пап). По результатам жеребьевки команды разбиваются на группы, которые играют по круговой системы. В финал выходят лучшие команды групп, которые разыгрывают 1 и 2 место. Команды, занявшие вторые места в группах, играют за 3 место. По результатам турнира они получат призы и подарки.

С 3 по 7 января в различных районах Ижевска пройдет турнир «Снайпер в варежках» (0+). К участию допускаются взрослые 1956-2002 годов рождения, а также дети 2003-2008 годов рождения. В состав команды входят шесть человек, в том числе двое взрослых. Турнир состоит из трех этапов — дворового, районного и городского. В первом могут участвовать все желающие, во втором — победители дворового этапа, в третьем — победители районного. Отметим, что игроки в перчатках к турниру не допускаются.

Кроме того, по 8 января в городе пройдут дворовые игры «Ижевское снегоборье» (0+). В их числе различные квесты, конкурсы и соревнования, в том числе по скандинавской ходьбе, триатлону и футболу.

Отметим, что в новогодние праздники в Удмуртии работают музеи, концертные залы и театры. Так, в музее «Лудорвай» (0+) пройдут различные экскурсии и мастер классы, а 7 января — рождественские гуляния. 2 и 3 января в музее им. Михаила Калашникова пройдет мастерская подарков «Музейный сундучок» (6+), 4 и 5 января — аттракцион «Сборка АК-47» (6+), 6 января — рождественский концерт (6+), 7 числа — квест «Рождественские приключения кадетов в музее» (6+). Кроме того, различные экскурсии, квесты и мастер-классы состоятся в Национальном музее Удмуртии (6+) и музее-усадьбе Петра Чайковского в Воткинске (0+), а музей-заповедник «Индкакар» будет работать со 2 по 10 января с 10:00 до 17:00 (0+).

Со 2 по 10 января в театре купол Удмуртии пройдут спектакли «Умка» (0+) и «Мерзни, мерзни волчий хвост» (0+). В Государственном театре оперы и балета с 3 по 7 января покажут мюзикл «Бременские музыканты» (6+). Со 2 по 9 января в Национальном театре Удмуртии пройдет новогоднее представление «Дюймовочка» (0+). 2 и 5 января в Русском драматическом театре покажут комедию «Трактирщица» (16+), 7 января — триллер «Инспектор на десерт» (18+), 8 января — комедийный детектив «Ножницы» (18+), 9 января — «Вальмон, или Дон Жуан по-французски» (18+).

Кроме того, различные концерты пройдут в удмуртской филармонии. В 19:00 30 декабря симфонический оркестр республики отыграет главные новогодние хиты (16+), 4 января выступят ансамбли «Италмас» и «Танок» (16+), 5 января — оркестр «Золотая мелодия» (16+), 6 января — «Арсенал бэнд» (16+), 7 января — народная артистка Удмуртии Анна Плотникова и ансамбль «Шулдыр жыт» (16+), 8 января — академическая хоровая капелла региона с «Рождественской ораторией» Камиля Сен-Санса (16+), а 9 января симфонический оркестр отыграет Симфонию №5 Бетховена, увертюру «Кореолан» (16+).