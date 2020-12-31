Ростуризм оценил оборот отрасли в 40% от объемов 2019 года

Общий оборот туристической отрасли России за 2020 год составит 1,6 трлн руб., завила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в эфире радиостанции «Эхо Москвы». По ее словам, это составит 40% от уровня предыдущего года.

Госпожа Догузова обратила внимание, что если сравнивать Россию с наиболее успешными туристическими странами, то она входит в лидеры по темпам восстановления внутреннего туризма. «Год мы заканчиваем с показателями, которые гораздо выше, чем мы сначала ожидали, когда только пандемия начиналась»,— сообщила она (цитата по «Прайму»).

«Мы понимаем, что если говорить про внутренний туризм, то у нас показатели по внутреннему туризму восстановятся где-то на 60–65%. Падение по внутреннему туризму составит не более 35–40%. Это действительно очень хороший показатель»,— сказала глава Ростуризма.

По итогам прошлого года оборот отрасли составил 3,7 трлн руб., где основные составляющие — внутренний и въездной туризм, сообщила она. «Мы оборот всей отрасли удержали и восстанавливали исключительно за счет внутреннего туризма»,— заявила Зарина Догузова.

Напомним, туристический поток в мире в первом полугодии сократился на 65% из-за пандемии коронавируса, сообщили в сентябре во Всемирной туристской организации ООН. Всего не состоялось около 440 млн поездок, что привело к потере $460 млрд для мирового туристического сектора.