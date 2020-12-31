Из-за ДТП несколько домов в селе Сюмси остались без газа

В Удмуртии в селе Сюмси 12 магазинов и 20 домов остались без газа. Как сообщил на своей странице «Вконтакте» глава Сюмсинского района Владимир Семенов, сегодня около полудня грузовой автомобиль, двигаясь по улице Советской, не справился с управлением при повороте, сбил газовую задвижку и врезался в магазин. В результате инцидента никто не пострадал.

По его словам, в целях безопасности подача газа на линии была оперативно прекращена. На место происшествия прибыли оперативные службы.

«В данный момент из Увы направляется бригада газовиков, которые в ближайшие сроки проведут необходимые ремонтные работы. После того, как газоснабжение можно будет запустить вновь, будет организован подомовой обход и подключение к сети. Устранение повреждений и подача газа потребителям планируется до 18:00»,- сообщил господин Семенов.