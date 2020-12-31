В Татарстан поступили 36 новых двухэтажных вагонов

В Горьковский филиал РЖД на территории Татарстана поступили 36 новых двухэтажных вагонов. Об этом на пресс-конференции заявил глава Вагонного участка Казань Горьковского филиала «ФПК» Вадим Соловьев.

По его словам, из 36 вагонов 30 являются купейными, еще три — штабными, а оставшиеся — вагоны-рестораны. Все эти вагоны поступили в Вагонный участок Казань.

Кроме того, в Горьковский филиал поступили еще 37 одноэтажных вагонов.«Для обновления парка в Горьковский филиал поступили 37 одноэтажных вагонов, включая 24 плацкартных, 10 купейных, три штабных», — сказал господин Соловьев.

"Ъ-Казань"