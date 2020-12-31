«Победа была важна с турнирной точки зрения»

Молодежная сборная России по хоккею завершила групповой турнир чемпионата мира в Канаде победой над шведами 4:3. Победную шайбу россияне забросили в овертайме. Этим команда облегчила себе начало стадии плей-офф в январе. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Победа в матче со шведами была важна с турнирной точки зрения. Дело в том, что первое или второе место в группе позволяет команде избежать встречи с сильнейшими финнами или канадцами на стадии четвертьфинала. При этом и шведов обыграть было крайне сложно. До сегодняшнего дня tre kronor были обладателями нереальной победной серии. Представляете, на стадии групповых этапов чемпионатов мира шведы не проигрывали аж 14 лет, а это 54 матча. Но в перовом периоде настрой нашей сборной дал болельщикам надежду, что все будет хорошо. 2:1 в пользу России — именно с таким счетом завершилась первая двадцатиминутка, а вот во второй наши игроки пропустили гол и схватили четыре удаления.

Можно, конечно, сказать, что арбитры были к россиянам слишком строги, но допускать подобного в плей-офф нельзя. Хорошо, что ребята это понимают. По крайней мере, в этом нас заверил капитан сборной Василий Подколзин: «Игра такая эмоциональная, можно сказать, потому что во втором периоде допускали ошибки, нервничали, отвечали на какие-то провокации.Нельзя, конечно, так, нельзя, даже повода судьям давать для удаления нельзя. У нас и отмашки были, и удаления. Конечно, я думаю, надо будет еще раз поговорить на эту тему перед плей-офф, чтобы такого не было».

Но, несмотря на понимание и уверенность игроков нашей молодежки, без валидольной концовки в матче со шведами все равно не обошлось. Казалось бы, третья шайба парней Игоря Ларионова все решила, но нет — шведы меняют вратаря на шестого полевого игрока и переводят матч в овертайм. К счастью, удаление у соперников в концовке дополнительного периода приводит к заброшенной шайбе и победе России. Этот успех обеспечил нашей молодежке одно из первых двух место в группе и стал хорошим подарком на Новый год для болельщиков, уверен нападающий Марат Хуснутдинов:

«Конечно, все равно хочется стране подарок сделать на Новый год. Тяжелый выдался год для всех, и хотелось завершить его на хорошей ноте».

Теперь соперником команды Ларионова в четвертьфинале будет либо Германия, либо Словакия. Это решится 1 января, в последний день группового турнира молодежного первенства планеты. А в плей-офф мы ждем от сборной новых подарков и лучше, конечно, самого главного в финале, который будет сыгран 6 января.