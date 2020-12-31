Путин и Трамп стали самыми упоминаемыми персонами в российских СМИ за год

Президент России Владимир Путин стал лидером рейтинга российских персон, чаще всего упоминавшихся в СМИ по итогам 2020 года, следует из Системы комплексного анализа новостей (СКАН) «Интерфакса». Среди иностранных политиков первое место по упоминаемости занял бывший президент США Дональд Трамп.

Топ-10 самых упоминаемых в СМИ российских политиков:

Владимир Путин (3 885 960 ссылок в российских СМИ политической и финансово-экономической направленности),

премьер-министр Михаил Мишустин (770 804),

мэр Москвы Сергей Собянин (688 554),

пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (449 016),

Алексей Навальный (356 тыс. 436),

губернатор Подмосковья Андрей Воробьев (285 593),

зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев (269 398),

глава МИД России Сергей Лавров (243 401),

губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (203 179),

вице-премьер Татьяна Голикова (200 009).

Топ-10 самых упоминаемых в СМИ зарубежных политиков: