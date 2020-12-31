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Путин и Трамп стали самыми упоминаемыми персонами в российских СМИ за год

Президент России Владимир Путин стал лидером рейтинга российских персон, чаще всего упоминавшихся в СМИ по итогам 2020 года, следует из Системы комплексного анализа новостей (СКАН) «Интерфакса». Среди иностранных политиков первое место по упоминаемости занял бывший президент США Дональд Трамп.

Топ-10 самых упоминаемых в СМИ российских политиков:

  • Владимир Путин (3 885 960 ссылок в российских СМИ политической и финансово-экономической направленности),
  • премьер-министр Михаил Мишустин (770 804),
  • мэр Москвы Сергей Собянин (688 554),
  • пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (449 016),
  • Алексей Навальный (356 тыс. 436),
  • губернатор Подмосковья Андрей Воробьев (285 593),
  • зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев (269 398),
  • глава МИД России Сергей Лавров (243 401),
  • губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (203 179),
  • вице-премьер Татьяна Голикова (200 009).

Топ-10 самых упоминаемых в СМИ зарубежных политиков:

  • бывший президент США Дональд Трамп (1 173 065 упоминаний),
  • президент Белоруссии Александр Лукашенко (928 009),
  • президент Украины Владимир Зеленский (716 873)
  • избранный президент США Джо Байден (441 177),
  • президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (219 507),
  • госсекретарь США Майк Помпео (199 017),
  • канцлер ФРГ Ангела Меркель (168 415),
  • президент Франции Эмманюэль Макрон (165 321),
  • премьер-министр Армении Никол Пашинян (164 379).
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