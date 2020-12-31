Путин и Трамп стали самыми упоминаемыми персонами в российских СМИ за год

Президент России Владимир Путин стал лидером рейтинга российских персон, чаще всего упоминавшихся в СМИ по итогам 2020 года, следует из Системы комплексного анализа новостей (СКАН) «Интерфакса». Среди иностранных политиков первое место по упоминаемости занял бывший президент США Дональд Трамп.
Топ-10 самых упоминаемых в СМИ российских политиков:
- Владимир Путин (3 885 960 ссылок в российских СМИ политической и финансово-экономической направленности),
- премьер-министр Михаил Мишустин (770 804),
- мэр Москвы Сергей Собянин (688 554),
- пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (449 016),
- Алексей Навальный (356 тыс. 436),
- губернатор Подмосковья Андрей Воробьев (285 593),
- зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев (269 398),
- глава МИД России Сергей Лавров (243 401),
- губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (203 179),
- вице-премьер Татьяна Голикова (200 009).
Топ-10 самых упоминаемых в СМИ зарубежных политиков:
- бывший президент США Дональд Трамп (1 173 065 упоминаний),
- президент Белоруссии Александр Лукашенко (928 009),
- президент Украины Владимир Зеленский (716 873)
- избранный президент США Джо Байден (441 177),
- президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (219 507),
- госсекретарь США Майк Помпео (199 017),
- канцлер ФРГ Ангела Меркель (168 415),
- президент Франции Эмманюэль Макрон (165 321),
- премьер-министр Армении Никол Пашинян (164 379).