Шахматные итоги 2020-го В Удмуртии в этом году открыли ресурсные центры, провели психологическое исследование и онлайн-турниры

Несмотря на трудности, связанные с пандемией, шахматный спорт не стоял на месте, а искал новые способы развития и реализации. Только за год в Удмуртии открылись два ресурсных центра по подготовке преподавателей, провели крупные соревнования среди шахматистов из деревень и воспитанников детских домов, а главный турнир Корпорации «Центр» подготовили в онлайне. Кроме этого, Федерация шахмат подписала соглашение о сотрудничестве с Центром «ТАУ», а в школах Ижевска началось крупное психологическое исследование. Рассказываем, как изменился шахматный спорт и образование за непростой 2020 год.



Шахматные соревнования

За год в Удмуртии прошло три крупных шахматных турнира, один из которых удалось реализовать онлайн.

Всероссийские лично-командные соревнования по быстрым шахматам и блицу среди школьников, проживающих в сельской местности открыли 2020-й год. С 19 по 23 января 200 учащихся из 17 регионов России собрались в Дебесах, чтобы показать себя и выявить лучших. Ребята из Удмуртии заняли второе место по количеству медалей, а Влад Константинов из Дебес стал вторым в абсолютном первенстве.

Три крупных шахматных турнира прошло в Удмуртии за 2020 год Фото: Медиагруппа Центр

Следующий месяц года также не остался без победителей. Командный турнир среди воспитанников детских домов и школ-интернатов прошел на базе шахматной школы им. Сергея Ощепкова 11 февраля. Спустя 3,5 часа удалось определить три команды-победителя, которые отправились в Сочи представлять Удмуртию на всероссийских соревнованиях.

В июне провели первый онлайн-кубок Корпорации «Центр» по шахматам. За звание лучших поборолись 362 ребенка от 5 до 16 лет со всей страны от Карелии до Тывы. Как сообщили руководители площадки, такого количество участников еще никогда не было. Четверо учащихся Удмуртии заняли призовые места и получили памятные дипломы.

Онлайн-соревнования проходили впервые Фото: Медиагруппа Центр

Кстати, узнать обо всех успехах шахматистов,получить актуальную информацию по турнирам и даже записаться на бесплатный пробный урок теперь можно на одном ресурсе. Подготовкой сайта занимались медиагруппа «Центр» совместно с Федерацией шахмат Удмуртии.

База для педагогов

Одно из главных событий шахматной жизни республики — открытие ресурсных центров, где профессионалы расскажут будущим педагогам об особенностях преподавания дисциплины детям.

Первый ресурсный центр открылся 22 августа в Дебесах на базе политехникума. Здесь обучение проходят не только учителя из школ, но и сами учащиеся на выходе получают полноценное образование как преподаватели шахмат.

На базе двух ресурсных центров будут готовить будущие преподавателей дисциплины Фото: Медиагруппа Центр

Второй ресурсный центр открыли в Ижевске 2 октября. Мероприятие приурочили ко дню рождения основателя Спортивной школы шахмат Сергея Ощепкова. Центр базируется на базе спортивной шахматной школы, над программой работают совместно Министерство образования, Федерация шахмат Удмуртии и министерство спорта.

Новые условия для юных спортсменов

Во время телемоста с Фондом Тимченко, министр спорта Удмуртии Александр Варшавский отметил, что для развития шахмат в республике не хватает лагерных смен для будущих чемпионов, куда бы дети и преподаватели приезжали на несколько дней и обменивались опытом. В декабре Федерация шахмат и Центр одаренных детей «ТАУ» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусмотрены три смены для шахматистов. Первая пройдет уже в январе будущего 2021 года и еще две в апреле и июне.

Помимо профильных смен, сотрудничество Федерации и центра «ТАУ» предполагает обмен опытом и оборудованием Фото: Медиагруппа Центр

Также в этом году продолжилось шахматное сотрудничество с Фондом Тимченко. На территории республики благодаря их поддержке реализовываются три проекта: «Шахматы в детские дома и школы-интернаты», «Шахматы в детские колонии», «Шахматы в школах». Чтобы понять, как занятие шахматами влияет на развитие и успеваемость детей, в декабре запустили психологическое исследование. Специалисты будут следить за учениками трех ижевских школ на протяжение двух лет.

Мария Шилова