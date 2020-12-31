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Фото: Медиагруппа Центр

Шахматные итоги 2020-го

В Удмуртии в этом году открыли ресурсные центры, провели психологическое исследование и онлайн-турниры

Несмотря на трудности, связанные с пандемией, шахматный спорт не стоял на месте, а искал новые способы развития и реализации. Только за год в Удмуртии открылись два ресурсных центра по подготовке преподавателей, провели крупные соревнования среди шахматистов из деревень и воспитанников детских домов, а главный турнир Корпорации «Центр» подготовили в онлайне. Кроме этого, Федерация шахмат подписала соглашение о сотрудничестве с Центром «ТАУ», а в школах Ижевска началось крупное психологическое исследование. Рассказываем, как изменился шахматный спорт и образование за непростой 2020 год.


Шахматные соревнования

За год в Удмуртии прошло три крупных шахматных турнира, один из которых удалось реализовать онлайн.

Всероссийские лично-командные соревнования по быстрым шахматам и блицу среди школьников, проживающих в сельской местности открыли 2020-й год. С 19 по 23 января 200 учащихся из 17 регионов России собрались в Дебесах, чтобы показать себя и выявить лучших. Ребята из Удмуртии заняли второе место по количеству медалей, а Влад Константинов из Дебес стал вторым в абсолютном первенстве.

Три крупных шахматных турнира прошло в Удмуртии за 2020 год

Три крупных шахматных турнира прошло в Удмуртии за 2020 год

Фото: Медиагруппа Центр

Следующий месяц года также не остался без победителей. Командный турнир среди воспитанников детских домов и школ-интернатов прошел на базе шахматной школы им. Сергея Ощепкова 11 февраля. Спустя 3,5 часа удалось определить три команды-победителя, которые отправились в Сочи представлять Удмуртию на всероссийских соревнованиях.

В июне провели первый онлайн-кубок Корпорации «Центр» по шахматам. За звание лучших поборолись 362 ребенка от 5 до 16 лет со всей страны от Карелии до Тывы. Как сообщили руководители площадки, такого количество участников еще никогда не было. Четверо учащихся Удмуртии заняли призовые места и получили памятные дипломы.

Онлайн-соревнования проходили впервые

Онлайн-соревнования проходили впервые

Фото: Медиагруппа Центр

Кстати, узнать обо всех успехах шахматистов,получить актуальную информацию по турнирам и даже записаться на бесплатный пробный урок теперь можно на одном ресурсе. Подготовкой сайта занимались медиагруппа «Центр» совместно с Федерацией шахмат Удмуртии.

База для педагогов

Одно из главных событий шахматной жизни республики — открытие ресурсных центров, где профессионалы расскажут будущим педагогам об особенностях преподавания дисциплины детям.

Первый ресурсный центр открылся 22 августа в Дебесах на базе политехникума. Здесь обучение проходят не только учителя из школ, но и сами учащиеся на выходе получают полноценное образование как преподаватели шахмат.

На базе двух ресурсных центров будут готовить будущие преподавателей дисциплины

На базе двух ресурсных центров будут готовить будущие преподавателей дисциплины

Фото: Медиагруппа Центр

Второй ресурсный центр открыли в Ижевске 2 октября. Мероприятие приурочили ко дню рождения основателя Спортивной школы шахмат Сергея Ощепкова. Центр базируется на базе спортивной шахматной школы, над программой работают совместно Министерство образования, Федерация шахмат Удмуртии и министерство спорта.

Новые условия для юных спортсменов

Во время телемоста с Фондом Тимченко, министр спорта Удмуртии Александр Варшавский отметил, что для развития шахмат в республике не хватает лагерных смен для будущих чемпионов, куда бы дети и преподаватели приезжали на несколько дней и обменивались опытом. В декабре Федерация шахмат и Центр одаренных детей «ТАУ» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусмотрены три смены для шахматистов. Первая пройдет уже в январе будущего 2021 года и еще две в апреле и июне.

Помимо профильных смен, сотрудничество Федерации и центра «ТАУ» предполагает обмен опытом и оборудованием

Помимо профильных смен, сотрудничество Федерации и центра «ТАУ» предполагает обмен опытом и оборудованием

Фото: Медиагруппа Центр

Также в этом году продолжилось шахматное сотрудничество с Фондом Тимченко. На территории республики благодаря их поддержке реализовываются три проекта: «Шахматы в детские дома и школы-интернаты», «Шахматы в детские колонии», «Шахматы в школах». Чтобы понять, как занятие шахматами влияет на развитие и успеваемость детей, в декабре запустили психологическое исследование. Специалисты будут следить за учениками трех ижевских школ на протяжение двух лет.

Мария Шилова


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