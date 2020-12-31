За сутки в Черноземье COVID-19 заболело лишь на 10 человек больше, чем выписалось

Проектный офис информационного центра по коронавирусу в РФ 31 декабря сообщил о еще 1247 заболевших в Черноземье. Общее число инфицированных в макрорегионе составило 143,869 тыс. При этом выздоровели за последние сутки 1237 пациентов, всего уже 129,907 тыс. Не справились с болезнью за сутки сразу 51 человек, а с начала пандемии уже 2417.

Так, в Белгородской области вирус подтвердился еще у 186 граждан, а всего уже у 21,817 тыс. Новых выздоровевших - 207, а всего - 19,973 тыс. Еще шесть пациентов за последние сутки не перенесли болезнь, а с марта уже - 258.

В Воронежской области - еще 379 заболевших, всего - 46,205 тыс. Новых выздоровевших - 352, а всего - 43,606 тыс., летальных случаев за сутки 28, а с начала пандемии уже 1145.

В Курской области - еще 185, а всего - 20,798 тыс. Новых выздоровевших - 189, а всего - 18,887 тыс. Летальных случаев пять, а с начала пандемии - 303.

В Липецкой области - еще 161, а всего - 16,029 тыс. Новых выздоровевших - 127, а всего - 12,369 тыс. Умерли за последние сутки восемь пациентов с вирусом, а с начала пандемии - 258.

В Орловской области - еще 178, а всего - 21,369 тыс. Новых выздоровевших - 189, а всего 19,386 тыс. Летальных случаев два, а с начала пандемии - 268.

В Тамбовской области - еще 158, а всего - 17,651 тыс. Новых выздоровевших - 173, а всего - 15,686 тыс. Не перенесли болезнь за последние сутки двое пациентов ,а с начала пандемии - 185 (самый низкий показатель в макрорегионе).

Как коронавирус сказался на внутреннем туризме макрорегиона, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков