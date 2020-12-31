Союз журналистов РФ попросил властей Беларуси смягчить наказание пермскому медиаменеджеру

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев обратился к председателю следственного комитета Республики Беларусь Ивану Носкевичу с просьбой взять под личный контроль расследование уголовного дела бывшего пермского медиаменеджера Сергея Якупова. Обращение опубликовано на сайте пермского отделения Союза журналистов. В своем письме господин Соловьев просит также объективно рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения Сергею Якупову на более мягкую, не связанную с лишением свободы.

Ранее аналогичное обращение председателю следственного комитета Беларуси направила редакция пермского интернет-журнала «Звезда».

Напомним, Сергей Якупов является основателем интернет-журнала «Звезда», также он сотрудничал с газетой «Новый компаньон». В последнее время господин Якупов жил в Минске, вел несколько проектов, являлся директором «Академии Пресс-клуба», поддерживал выступления оппозиции против президента республики Александра Лукашенко.

На прошлой неделе господин Якупов был задержан. Перед этим в его квартире прошел обыск. Позже представители Комитета госконтроля Беларуси пояснили, что департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля проводит проверку по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения «Журналистская мастерская “Пресс-клуб”» и других субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа. Позже Сергею Якупову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.