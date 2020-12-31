Baring Vostok отключилась от «ЭР-Телекома»

Инвесткомпания Baring Vostok вышла из капитала второго по величине в России интернет-провайдера «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ru»). Ее долю 16,3% выкупил основной владелец и президент «ЭР-Телекома» Андрей Кузяев. Стоимость сделки, по экспертным оценкам, могла составить до 9 млрд руб. Консолидация провайдера в одних руках может говорить о желании привлечь более профильного инвестора в дальнейшем, не исключают эксперты.

Президент и основной владелец пермского провайдера «ЭР-Телеком» Андрей Кузяев выкупил 16,3% акций компании у Baring Vostok, рассказали “Ъ” представители компаний. В результате сделки доля Пермской финансово-производственной группы господина Кузяева в «ЭР-Телекоме» достигла 87,29%, остальные акции остались у топ-менеджмента компании.

По словам господина Кузяева, сделка соответствует стратегической цели по созданию в России «ведущего независимого оператора».

Ее сумма не раскрывается.

Фонд Baring Vostok Capital Partners купил 10% акций «ЭР-Телекома» в 2010 году за $80 млн, сделка была заключена по рекордной для российского телекоммуникационного рынка цене — 13–19 показателей EBITDA компании за 2010 год. В 2016 году, после приобретения «ЭР-Телекомом» оператора беспроводной связи «Энфорта», доля Baring Vostok в компании увеличилась в результате обмена акциями, рассказывал господин Кузяев “Ъ” в интервью в мае 2019 года. По его словам, Baring Vostok «принесли не только деньги, но и знания в бизнесе». По итогам третьего квартала 2020 года чистая прибыль «ЭР-Телекома» составила 3,3 млрд руб., увеличившись на 48% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Показатель капитальных затрат вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, почти до 9 млрд руб. OIBDA увеличилась на 20%, до 15,5 млрд руб., а ее рентабельность составила 40,3%.

«ЭР-Телеком» — второй по размеру абонентской базы интернет-провайдер в России после «Ростелекома». «ЭР-Телеком» в последние годы рос в основном за счет того, что активно проводил M&A, присоединяя более мелких провайдеров в разных регионах, напоминает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Но, очевидно, такая стратегия имеет недостатки, поскольку уже почти два года абонентская база компании практически не меняется, отмечает он.

«В результате интеграции абонентских баз других провайдеров происходил отток части своих клиентов, который не мог превысить приток»,— рассуждает эксперт.

В частности, компания в ноябре 2019 года приобрела работающего в Московском регионе оператора iHome и столичный RiNet, а в июле 2020-го — уральского провайдера Convex. В 2017 году компания вышла в Санкт-Петербург, выкупив там активы «Акадо».

Консолидация компании в одних руках, скорее всего, нужна для дальнейшей перепродажи более профильному инвестору, считает господин Кусков. «На фоне того, что обостряется конкуренция с другими игроками, например МТС, в сегменте услуг проводного интернета, "ЭР-Телеком" будет рассматривать консолидацию»,— уверен он.

По итогам 2020 года рост выручки компании составит около 20% и достигнет 54 млрд руб., таким образом, ее капитализация может оцениваться в 130–135 млрд руб., подсчитал господин Кусков.

Но при этом долг компании в текущем году также вырос с 75 млрд руб. до 83 млрд руб., то есть без его учета весь «ЭР-Телеком» может оцениваться в 50 млрд руб., говорит эксперт. По его словам, учитывая, что доля Baring Vostok не была контрольной, вряд ли ее стоимость превысила 8–9 млрд руб.

Юлия Тишина