Шесть баров и ресторанов в Петербурге будут оштрафованы за незаконную работу в период запрета

По итогам очередного совместного рейда сотрудников комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, Следственного комитета, Роспотребнадзора, полиции и Росгвардии в Центральном и Петроградском районах города были выявлены как минимум шесть заведений общественного питания, осуществлявших прием посетителей, несмотря на введенный запрет на работу в период новогодних праздников.

В частности, как сообщили в пресс-службе Смольного, нарушения зафиксированы в барах и ресторанах на улицах Льва Толстого, Рубинштейна, Котовского, Правды, Инструментальной улице и Литейном проспекте. В отношении владельцев этих заведений будут возбуждены административные дела, им грозит штраф до 300 тыс. рублей. Также оштрафованы будут 112 посетителей баров и ресторанов.

Напомним, что с 30 декабря по 3 января работа предприятий общепита в Петербурге полностью запрещена. С 4 по 10 января ресторанам и кафе в городе разрешено будет принимать посетителей с 06:00 до 23:00.