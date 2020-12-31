Ярославль попал в топ-10 самых привлекательных городов России

Ярославль вошел в первую десятку городов страны по итогам общероссийского голосования, которое накануне завершилось на сайте проекта «Город России. Национальный выбор». За Ярославль было отдано около 64 тыс. голосов. В итоге столица «Золотого кольца» стала девятой среди городов – центров субъектов Федерации.

На первом месте общероссийского рейтинга оказался город Смоленск, получивший около 206 тыс. голосов. В тройке лидеров также Севастополь (около 194 тыс. голосов) и Нальчик (около 134 тыс. голосов).

В первую десятку городов по результатам голосования вошли Курск (118Ю5 тыс. голосов), Ставрополь (более 111 тыс. голосов), Омск (более 77,7 тыс. голосов), Владимир (более 73 тыс. голосов), Хабаровск (более 64,5 тыс. голосов), Ярославль (более 63,85 тыс. голосов) и Майкоп (более 59,25 тыс. голосов).

Общенародные выборы самого привлекательного, узнаваемого и символичного российского города проводились на сайте интернет-проекта «Город России». Организаторы проекта сообщают, что в голосовании приняли участие более 6 млн жителей России.

Антон Антонов