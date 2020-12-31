В Ярославской области от коронавируса скончались пять женщин и 187 человек заболели

В Ярославской области за последние сутки произошло еще пять смертей от коронавируса. Скончались две женщины 1926 года рождения и женщины 1939, 1945 и 1946 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в регионе было выявлено 187 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 188 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по сведениям на 31 декабря, в регионе официально подтвержден 22291 случай заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 20912 человек выздоровели. 190 пациентов умерли. В больницы госпитализирован 1787 человек, из них 776 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 1011 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 10875 человек. На втором месте Рыбинск — 3195 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлен 1312 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 152, 132 и 111 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2867 тестов на COVID-19. На карантине находится 7986 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов