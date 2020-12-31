Площадь Первой пятилетки перед входом на Уралмашзавод традиционно становится центром новогодней жизни крупнейшего района города. Первые елки Уралмаша стали устанавливать в ДК Сталина в 1930-х годах, когда советская власть уже окончательно разгромила Русскую православную церковь. До этого ель слишком сильно ассоциировалась с церковным праздником Рождество, поэтому в новогодних торжествах не использовалась. Первые новогодние елки на площади Первой пятилетки появились в годы Великой Отечественной войны. Как украшали главную площадь Уралмаша — фотогалерея “Ъ-Урал”.