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Публикация о елках в уралмашевской газете "За тяжелое машиностроение". 1940 год

Фото: Музей истории Уралмашзавода

Елки Уралмаша

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Площадь Первой пятилетки перед входом на Уралмашзавод традиционно становится центром новогодней жизни крупнейшего района города. Первые елки Уралмаша стали устанавливать в ДК Сталина в 1930-х годах, когда советская власть уже окончательно разгромила Русскую православную церковь. До этого ель слишком сильно ассоциировалась с церковным праздником Рождество, поэтому в новогодних торжествах не использовалась. Первые новогодние елки на площади Первой пятилетки появились в годы Великой Отечественной войны. Как украшали главную площадь Уралмаша — фотогалерея “Ъ-Урал”.


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