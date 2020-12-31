В новогоднюю ночь Ярославль накроет ледяной дождь со снегом

В Ярославле и области с вечера 31 декабря и в течение дня 1 января ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя и ледяного дождя. Температура воздуха при этом прогнозируется от минус одного до плюс одного градуса. Это почти на 10 градусов выше климатической нормы. Такой прогноз для регионов центральной части России распространил центр погоды «Фобос».

По данным Гидрометцентра, теплая и сырая погода будет держаться до 3 января. Затем прогнозируется постепенное похолодание. Осадки прекратятся. К 5 января ожидается снижение температуры до минус пяти градусов, а к 6 января уже до минус 12 градусов.

Антон Антонов