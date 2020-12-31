В Татарстане число безработных сократилось до 38,4 тысяч человек

Количество официальных безработных на 30 декабря 2020 года в Татарстане составляет 38,4 тыс. человек, что на 2,8 тыс. меньше, чем неделю назад. Об этом говорится в сообщении Минтруда республики.

Отмечается, что уровень безработицы в регионе составил 1,89 % от численности рабочей силы. Всего работодатели Татарстана заявили в органы службы занятости населения 48,2 тыс. вакансий, включая 2,6 тыс. вакансий за неделю. Коэффициент напряженности на рынке труда условно составил 0,8 человека на одну вакансию.

«Следует отметить, из новоявленных безработных 1 051 человек осуществляли ранее трудовую деятельность, 45 человек приобрели статус официального безработного в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников», — отметили в министерстве.

"Ъ-Казань"