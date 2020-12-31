Росздравнадзор проверит санаторий в Новосибирской области, где умерли переболевшие COVID-19 пенсионерки

Росздравнадзор проверит качество оказания медпомощи двум пожилым женщинам, которые скончались в санатории в Новосибирской области, сообщается на сайте ведомства.

«По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области проверит качество оказания медицинской помощи двум пожилым женщинам, которые скончались в новосибирском санатории, где проходят реабилитацию пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией»,— говорится в сообщении.

Ранее СМИ со ссылкой на информацию Telegram-канал Mash опубликовали историю о двух пожилых жительницах из Югры, получивших путевку в новосибирский санаторий PARUS medical resort & spa, где проходят реабилитацию после перенесенной инфекции. Якобы там женщины заразились вирусом. Согласно информации СМИ, 79-летняя женщина умерла через две недели, а вторую 66-летнюю пациентку госпитализировали якобы только через неделю после заражения. Она также скончалась.

После директор PARUS medical resort & spa Юлия Шелепенкова подтвердила, что женщины проживали в санатории: «Мы их госпитализировали. Но то, что говорят, что они в санатории умерли, — это бред. У нас санаторно-курортное лечение. Эти женщины приехали по санаторно-курортному лечению. И у нас есть реабилитация после коронавируса. На реабилитацию люди берутся после 14-дневного карантина, после того как они выписались из больницы. И поверьте, их не бешеный поток». (цитата по НГС).

Артем Шпек