Три сибирских региона вошли в число самых дорогих направлений для отдыха в новогодние праздники

Красноярский край, Новосибирская и Томская области вошли в топ-10 самых дорогих регионов РФ с точки зрения туристической аренды. По данным «Авито недвижимость», цена аренды за сутки в первых двух регионах составляет 10 тыс. руб., в Томской области — 9 тыс. руб.

«Высокие арендные ставки традиционно приходятся на категорию загородных домов. Однако, несмотря на дороговизну, на такие объекты наблюдается и достаточно высокий рост спроса за год»,— говорится в исследовании.

Так, в Новосибирской области спрос на загородное жилье по сравнению с декабрем прошлого года повысился более чем на 99%. В Красноярском крае — на 63%, в Томской области — на 38%.

«В текущем году отмечается существенное сокращение горизонтов планирования путешествий. Туристы откладывали бронирования на максимально поздние сроки из-за высокой степени неопределенности. В то же самое время отложенный спрос несколько сдерживает резкие колебания цен на посуточную аренду, что только на руку путешественникам»,— говорит руководитель направления краткосрочной аренды «Авито недвижимости» Артем Кромочкин.

В этом году туристы заинтересовались новогодним отдыхом на горнолыжных комплексах Сибири. Подробнее — в материале “Ъ-Сибирь” «Туристы раскатали лыжи».

Юлия Сасевич