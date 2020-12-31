«Экология-Новосибирск» прекратила работу регоператора по обращению с ТКО в Томской области

Власти Томской области сообщили о том, что компания «Экология-Новосибирск» (входит в группу «Вис») прекратила деятельность в регионе в качестве регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). «Дальнейшую работу по вывозу отходов в четвертой зоне будет выполнять компания из Томской области. "ТКС" зарегистрирована в городе Стрежевом и является регоператором во второй зоне деятельности — на территории Каргасокского и Парабельского районов»,— сказал и.о. начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Максим Кривов.

К работе новый оператор приступит со 2 января.

«"Экология–Новосибирск" получила тарифное решение и считает, что оно не оправдывает их убытки. Компания не видит экономики даже в качестве временного оператора»,— сказал господин Кривов (цитата по «РИА Томск»).

Ранее сообщалось, что «Экология-Новосибирск» по временной схеме без конкурса стала регоператором по обращению с ТКО в трех районах Томской области и в городе Кедровый. Это было связано с тем, что прежний регоператор «САТП 14 12» отказался от своих функций из-за риска банкротства из-за низкой собираемости платежей за услуги. Летом 2020 года власти региона расторгли договор с «САТП 14 12».

ООО «Экология-Новосибирск» зарегистрировано в Новосибирске в 2012 году. Является регоператором по обращению с ТКО в Новосибирской области с 2018 года. Выручка компании в 2019 году — 2,7 млрд руб., чистая прибыль — 26,4 млн руб.

Оксана Павлова