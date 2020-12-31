США перебросили на Ближний Восток бомбардировщики B-52

США временно перебросили на Ближний Восток два стратегических бомбардировщика B-52, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM). Эта переброска американских тяжелых бомбардировщиков в регион стала третьей за последние 45 дней.

В заявлении CENTCOM сказано, что США демонстрируют свой потенциал, чтобы «подчеркнуть приверженность американских вооруженных сил региональной безопасности и продемонстрировать уникальную способность быстро развернуть подавляющую боевую мощь» (цитата по CNN).

Глава CENTCOM генерал Фрэнк Маккензи предупредил, что США «готовы ответить на любую агрессию» на Ближнем Востоке, направленную против американских граждан или интересов.

Подробнее о переброске бомбардировщиков — в материале “Ъ” «Стратегический намек Ирану».