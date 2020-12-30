Биткойн обновил очередной исторический максимум

Курс биткойна снова обновил исторический максимум. По данным Coindesk, средневзвешенный курс криптовалюты во время торгов достигал отметки $28 917. По состоянию на 22:55 мск биткойн стоит $28 759.

В конце ноября криптовалюта обновила предыдущий исторический максимум $19 783, который держался с декабря 2017 года. За минувший месяц биткойн подорожал уже почти на 50%, а с начала года — в четыре раза.

О том, как криптовалюты становятся полноценным финансовым инструментом, читайте в материале “Ъ” «Виртуальный сектор экономики».