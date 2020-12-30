Более тысячи ярославских льготников могут бесплатно получить земельные участки

В Ярославской области в 2020 году сформировано более 1 тыс. земельных участков для льготников, что на 6% больше чем было ранее запланировано, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Заместитель председателя правительства региона Роман Колесов отметил, что за текущий год для обеспечения потребностей многодетных семей из областной собственности в муниципальную передано 38 га земли.

«Формирование земельных участков позволяет заложить основу благополучного будущего многодетных семей, а это одна из целей национального проекта “Демография”»,— отметил господин Колесов.

По данным регионального правительства, большинство участков в этом году сформировано в Рыбинском, Тутаевском и Ярославском районах, а также в Ярославле.

Директор департамента имущественных и земельных отношений Леонид Золотов, уточнил, что большинство семей в очереди на предоставление участков являются многодетными. По его словам, в Ярославском районе на данный момент в очереди на предоставление участков стоят 1237 человек, из них 1212 – многодетные семьи.

«Мы постоянно ищем возможности, чтобы обеспечить запросы граждан, желающих получить участок в этих муниципальных образованиях. С каждым годом количество многодетных семей в регионе прибавляется, соответственно, время ожидания получения земли увеличивается»,— рассказал господин Золотов, отметив, что граждане вправе обращаться в любое муниципальное образование, в котором в настоящее время отсутствует очередь на бесплатное предоставление участков.

Всего за девять лет в Ярославской области с соответствии с законом «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» около 5,7 тыс. жителей, имеющих право на льготы, бесплатно получили земельные участки.

Подробнее в материале “Ъ-Ярославль” — «Земля и вволю»

Екатерина Руденко