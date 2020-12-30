Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило разрешение Минздрава на клинические исследования лекарства от COVID-19, сообщает пресс-служба агентства.

Ученые планируют изучить безопасность и переносимость препарата у здоровых добровольцев. Исследование будет проводиться на базе Института иммунологии ФМБА России. Испытательный центр проводит подготовку к клиническим исследованиям. Сейчас ФМБА ведет набор добровольцев для испытаний.

Минздрав за год разработал девять версий рекомендаций по лечению COVID-19. Но во всех вариантах остается ряд препаратов, которые сами врачи считают неэффективными. Например, осенью Минздрав исключил из рекомендаций два популярных средства — ритонавир и интерферон бета-1b, на которые пришелся заметный объем госзакупок.

Почему многие лекарства от коронавируса не оправдали ожидания, читайте в интервью “Ъ” с завотделением НМИЦО ФМБА Александром Мельниковым.