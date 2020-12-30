Минздрав хочет упростить выдачу разрешений на онлайн-продажу лекарств

Минздрав России намерен изменить требования по выдаче разрешений на дистанционную продажу лекарств. Ведомство предлагает убрать требование о наличии у сети минимум десяти аптек и разрешить продажу через сайты-агрегаторы. Минздрав разработал соответствующий проект постановления правительства.

«Из правил исключается требование о наличии не менее десяти мест осуществления фармацевтической деятельности на территории РФ… а также устанавливается возможность использования сайтов-агрегаторов при осуществлении дистанционной торговли…» — говорится в пояснительной записке к документу.

Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов в начале апреля. Закон не распространяется на наркотические, сильнодействующие и психотропные лекарственные средства и препараты, в которых содержится более 25% этилового спирта.

В октябре Всероссийский союз пациентов предложил упростить выдачу разрешений на онлайн-торговлю лекарствами. Он просил убрать ограничение по числу аптек и снять другие ограничения.

Как еще Всероссийский союз пациентов предлагает упростить онлайн-продажу лекарств,— в материале “Ъ” «Пациенты ищут доступ к лекарствам».