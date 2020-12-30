На Кубани ликвидировали три из четырех природных пожаров

К 20.00 спасатели потушили три возгорания лесной подстилки в Туапсинском районе, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю. Четвертый пожар, который начался утром в Сочи в районе Ореховских водопадов, локализован.

«В ночное время будет проводиться окарауливание территорий, в том числе на склоне горы в труднодоступных местах», - отметили в пресс-службе ведомства. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Как писал "Ъ-Кубань", МЧС увеличило группировку для тушения ландшафтных пожаров под Туапсе и Сочи.

Наталья Решетняк