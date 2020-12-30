В России могут ввести отсрочку по ипотечным и потребительским кредитам для военнослужащих

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подготовил законопроект об отсрочке по потребительским и ипотечным кредитам для военнослужащих по призыву. Правительство готово дать положительное заключение на документ при его доработке, сообщает «Интерфакс».

«Законопроектом предусматривается право для заемщиков, являющихся военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, а также курсантами военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования… обратиться к кредитору с требованием об изменении условий таких договоров, предусматривающим приостановление исполнения обязательств либо уменьшение размера платежей»,— говорится в документе.

Правительство поддерживает законопроект при условии его доработки. У кабмина вызвала вопросы возможность предоставления отсрочек для военных курсантов. «Не ясно, почему курсантам военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, обучение в которых происходит исключительно на добровольном волеизъявлении, предоставляются такие же льготы, как и военнослужащим, призыв на военную службу которых происходит по обстоятельствам, от них не зависящим»,— говорится в заключении. Также в правительстве отмечают, что военные курсанты не являются менее платежеспособными, чем студенты других учебных заведений, что ставит их в неравное положение при предоставлении отсрочек по кредитам.