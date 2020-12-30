Путин предложил поставить на линию Сочи-Крым круизное судно проекта PV300

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой правительства Михаилом Мишустиным предложил поставить на линию Сочи-Крым круизное судно «река-море» проекта PV300, сообщает пресс-служба Кремля.

Речь идет о пассажирских теплоходах, которые строят на заводе «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Нижнем Новгороде. По проекту PV300 построен пассажирский круизный лайнер «Мустай Карим».

«Это судно уже испытано, из Москвы дошло до Петербурга, из Петербурга до Новороссийска, это 'река–море'. Но через год – уже в 2021 году должны начать и в конце года, надеюсь, завершится работа, – [сделают] суда с большей мореходностью. Эти суда точно можно поставить на линию Сочи – Крым. Уверен, это будет востребовано, люди за это скажут нам спасибо», - отметил глава государства.

Как писал "Ъ-Кубань", 28 сентября в порт Новороссийска зашел круизный теплоход «Мустай Карим» с 240 пассажирами на борту. «Мустай Карим» – это пятизвездочный теплоход класса «река-море», спроектированный по типу «плавучей гостиницы». Оператором выступает компания «Водоходъ».

Наталья Решетняк