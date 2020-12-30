Китайский регулятор оштрафовал Alibaba и JD.com за махинации с ценами во время распродажи

Государственный комитет по регулированию рынка Китая (SAMR) оштрафовал интернет-ритейлеров JD.com, Tmall (принадлежит Alibaba Group) и Vipshop на 500 тыс. юаней каждого ($76,6 тыс.), сообщает Reuters.

Поводом для штрафов стали жалобы пользователей, которые обратились к регулятору после традиционной в Китае праздничной распродажи на День холостяка, отмечаемый 11 ноября. В итоге SAMR постановил, что онлайн-магазины прибегли к незаконному ценообразованию на товары во время распродажи.

Отметим, что власти Китая в последнее время активно взялись за ужесточение регулирования деятельности онлайн-корпораций. Сильнее всех от новой политики властей КНР пока пострадала Alibaba. В начале ноября было отменено IPO финансового подразделения корпорации — Ant Group. Через неделю антимонопольный орган Китая опубликовал 22-страничный документ с новыми требованиями к таким корпорациям, как Ant, работающим в сфере финансов. А на днях регуляторы поручили Ant перестроить свой бизнес, отказавшись от большинства наиболее прибыльных направлений деятельности.

Как глава Alibaba навлек на себя гнев властей Китая — в материале “Ъ” «Джек Ма уперся в великую китайскую стену».

Кирилл Сарханянц