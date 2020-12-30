Общее число заражений в Ульяновской области превысило 40 тысяч

По данным регионального управления Роспотребнадзора, общее количество заражений COVID-19, зарегистрированных в Ульяновской области с начала пандемии, 30 декабря составило 36313 случаев (без учета данных по Димитровграду, где подсчет ведет ФМБА, под контролем которого находится город атомщиков). Прирост заражений составил 278 случаев (сутками ранее он составлял 282 случая). Вместе с данными ФМБА по Димитровграду общее количество заражений составило 40157 случаев (3,27% от численности населения региона). Суточный прирост составил 298 случаев – 24,23 случая на 100 тыс. населения, это самый низкий прирост с 25 ноября. Коэффициент распространения инфекции с учетом данных по Димитровграду равен в среду 0,97 (снижение распространения инфекции).

В Ульяновске общее число заражений с начала пандемии составило 20908 случаев (3,33% от численности населения города). Из районов Ульяновска наиболее сложная ситуация в Ленинском (центральном) районе Ульяновска – 5431 случай (4,93% от численности населения района. В Железнодорожном районе Ульяновска общее количество заражений составило 3,63% от численности района (2729 случаев), в в Заволжском районе этот показатель составляет 2,86%, в Засвияжском – 2,83%.

Наиболее сложная ситуация в Карсунском районе области, где общее количество заражений составляет 5,72% от численности населения района.

Сергей Титов, Ульяновск