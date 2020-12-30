Ярославский губернатор передал в районы школьные автобусы и неотложки

Накануне Нового года губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов передал в районы 34 автомобиля неотложной помощи и 24 школьных автобуса, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Церемония передачи ключей от машин представителям муниципалитетов прошла 30 декабря на Советской площади Ярославля.

По словам главы региона, всего область по программе модернизации первичного звена здравоохранения получит 189 автомобилей неотложной помощи. Сегодня регион получил первую партию, в составе которой 11 автомобилей LADA Granta, 17 внедорожников LADA 4х4 и шесть внедорожников «УАЗ Патриот».

«По распоряжению правительства РФ на их закупку выделено без около 23 млн руб. Автомобили будут доставлять врачей к больным, а пациентов – в районные поликлиники и амбулатории. В наступающем году поступление такой техники продолжится. Мы сможем повысить доступность медицинской помощи в сельской местности»,— отметил господин Миронов.

Новые машины предназначены для ЦРБ в Большесельском, Борисоглебском, Брейтовском, Гаврилов-Ямском, Даниловском, Любимском, Мышкинском, Некрасовском, Некоузском, Пошехонском, Первомайском, Ростовском, Тутаевском, Угличском и Ярославском районах. Также автомобили поступят в больницы Переславля-Залесского, в Бурмакинскую больницу и Рыбинскую районную поликлинику.

Также по распоряжению правительства России в область поступило 24 школьных автобуса. Из них 21 – марки «ПАЗ» разной вместимости и три – марки «ГАЗ» на 11 посадочных мест. Общая стоимость партии автобусов – 52 млн руб.

Новые машины будут направлены во все муниципальные районы для заменят старых, отслуживших 10 и более лет. В настоящее время в областном парке школьных автобусов 241 транспортная единица. На автобусах осуществляется перевозка более 7,7 тыс. учеников по 461 утвержденному маршруту.

Антон Антонов