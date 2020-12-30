МСЗ под Казанью достроят в 2023 году

Строительство пяти мусоросжигательных заводов в России, включая МСЗ в Казани, в рамках нацпроекта «Экология» завершится в 2023 году. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«В настоящее время в нацпроекте "Экология" есть пять заводов по энергетической утилизации, и четыре из них размещаются в Московской области, в 2023 году мы ожидаем завершение строительства, один - в Татарстане», — сказала госпожа Абрамченко.

Она добавила, что все предприятия уже прошли экологическую экспертизу.

Напомним, МСЗ под Казанью планируют построить на территории Осиново в Зеленодольском районе Татарстана. Инвестиции оцениваются в 29 млрд руб.

"Ъ-Казань"