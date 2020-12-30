Белгородэнерго напоминает о правилах электробезопасности дома и на улице в новогодние праздники

Фото: Белгородэнерго
Новогодние каникулы — прекрасная возможность побыть с семьей. «Россети Центр Белгородэнерго» напоминает несколько простых правил, которые сделают праздники мирными и безопасными.
Елочные гирлянды
- Чтобы новогодняя растяжка не стала причиной несчастного случая или пожара, необходимо проверить изоляцию проводов – со временем она утрачивает первоначальные свойства.
- Сделайте выбор в пользу светодиодной иллюминации. Она не только пожаробезопасна, но и экономична.
- Не перегружайте сеть! Для дома подойдут гирлянды, в которых не больше полусотни огней, в одну розетку включайте не больше 3. Общая мощность лампочек во избежание перегрева не должна превышать 65 Вт.
- Не ремонтируйте гирлянду, включенную в сеть, также не рекомендуется натягивать и сгибать провода, прятать их за металлическими трубами и радиаторами отопления.
- Не оставляйте работающие гирлянды в пустом помещении или на ночь. Не помещайте их в стеклянные емкости, как бы красиво это ни смотрелось.
Электробезопасность на улице
- Не подходите к оборванным проводам на расстояние ближе 8-10 м! Будьте осторожны!
- Не позволяйте детям играть рядом с трансформаторными подстанциями и ЛЭП, взбираться на кровлю гаражей, имеющих электропроводку.
- Не запускайте под ЛЭП фейерверки! Если провод оборвется, можно получить серьезную электротравму.
Электробезопасность детям
- Запретите ребенку самовольно включать иллюминацию.
- Не позволяйте прикасаться к проводам и лампочкам световой декорации.
- Не оставляйте малыша возле новогодней елки без присмотра.
- Расскажите про селфи – в погоде за эффектным фото нельзя забывать об опасности электричества.
Соблюдайте элементарные правила электробезопасности, чтобы праздник не принес беду.