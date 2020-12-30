Путин расширил полномочия ЦБ по комиссиям платежных систем и по работе страховщиков

Президент Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий Банка России. Он позволяет регулятору ограничивать комиссии платежных систем за переводы денег с карт и дает право запрещать операции страховщиков.

Новые полномочия Центробанка начнут действовать через год после вступления в силу закона. ЦБ сможет устанавливать обязательные требования к операционной надежности кредитных и некредитных финансовых организаций. Банк России сможет ограничить или запретить операции и сделки страховщиков, приостанавливать их лицензию, а также принимать меры для предупреждения банкротства, если есть угроза правам и интересам клиентов.

Совет директоров ЦБ сможет определять максимальные вознаграждения, которые устанавливают операторы платежных систем для банков за переводы денег с карт. Однако после вступления закона в силу совет директоров Банка России лишится права устанавливать порядок определения базового уровня доходности по банковским вкладам. Теперь он будет определяеться законом.

Подробнее об ограничениях для страховщиков — в материале “Ъ” «Депутаты ускоряют реакции ЦБ».