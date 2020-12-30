В автобусах Казани после случаев возгорания заменили оборудование Перевозчики провели работы по смене оборудования в общественном транспорте

В казанских автобусах и трамваях после случаев возгорания сменили оборудование. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Отмечается, что в МУП «Метроэлектротранс» сменили моторы и отопителей, отремонтировали электропроводку в месте соединения 3 тыс. отопителей и предпускового подогревателя, заменили 19 аккумуляторных батарей.

В МУП «ПАТП №2» заменили генераторы огнетушащего аэрозоля в отсеке ДВС. А в автобусах установили пиропатроны, заменили моторы отопителей, отремонтировали электропроводку в месте соединения отопителей и предпускового подогревателя, подключили допоборудование по рекомендации завода-изготовителя. В МУП «ПАТП №4» в автобусах установили пиропатроны.

В частных предприятиях заменили вентиляторы отопителей, генераторы, стартеры, аккумуляторные батареи и блоки предохранителей.

"Ъ-Казань"