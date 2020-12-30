Неизвестные осквернили Вечный огонь в Белграде

Неизвестные залили краской и потушили Вечный огонь в мемориальном Парке освободителей Белграда. На монументе неизвестные оставили банку с краской, на которой написано «Освободители? Нет, никогда!», а также нарисованы перечеркнутые серп и молот.

Посольство России в Сербии выразило глубокое потрясение в связи с инцидентом. «Налицо циничная попытка поставить Сербию в один ряд с некоторыми европейскими странами, где война с монументами антифашистам и переписывание истории, к прискорбию, приобрели системный характер. Не исключаем, что совершившие это трусливое преступление маргиналы-отщепенцы действовали по указке извне. Расчет на то, чтобы внести разлад в братские отношения между нашими народами. Убеждены, что такие методы в Сербии не пройдут»,— цитирует ТАСС заявление посольства.

Вице-мэр Белграда Горан Весич пообещал, что полиция найдет тех, кто осквернил памятник. «Я решительно осуждаю этот жестокий акт, направленный против всех тех, кто героически положил свою жизнь при освобождении Белграда»,— написал он в Facebook.

Вечный огонь в парке был зажжен 15 декабря президентом Сербии Александром Вучичем и главой МИД России Сергеем Лавровым. В российском диппредставительстве выразили уверенность, что памятник будет восстановлен, а вандалы понесут наказание.

О визите главы МИД РФ на Балканы читайте в материале “Ъ” «Сергея Лаврова приняли близко к сербству».