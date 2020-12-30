Крымский чиновник защитился вирусом

История с несостоявшимся задержанием замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Сергея Компанейцева принимает неожиданные обороты. Чиновник заявляет, что болен коронавирусом, и решительно отвергает все обвинения в вымогательстве в особо крупном размере. В правоохранительных органах неофициально отмечают, что в дело вмешалась местная верхушка, а больничный лишь способ выиграть время. Источники в правительстве Крыма, в свою очередь, предполагают, что это была намеренная провокация со стороны сил, не желающих назначения замминистра на пост председателя республиканского комитета по противодействию коррупции.

В разговоре с “Ъ” господин Компанейцев опроверг все ранее прозвучавшие в его адрес обвинения в создании препятствий деятельности предприятий и коммерсантов, а также в вымогательстве порядка 40 млн руб., заявив, что это «заказ». «У меня коронавирус, есть подтвержденный анализ. В субботу я уже был на больничном… Я и моя семья находимся на самоизоляции. Меня никто не задерживал, никто не допрашивал, дома у меня обысков не было. И ни к каким уголовным делам я отношения не имею… Я даже не понимаю, что тут комментировать. Фактически так можно к любому уголовному делу приписать любого»,— заявил чиновник.

Отметим, в понедельник, 28 декабря, министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев сначала сообщил в эфире «Радио Крым», что его заместитель находится не на больничном, а на рабочем месте.

Господин Компанейцев также заявил “Ъ”, что догадывается, зачем сначала в соцсетях, а затем и в СМИ распространили историю о его задержании, однако не стал вдаваться в подробности и делиться предположением о том, кому это было выгодно.

Он также отказался связывать скандал со своим возможным назначением на пост председателя республиканского комитета по противодействию коррупции вместо уволенного ранее Александра Акшатина, о котором говорят в кулуарах правительства РК. «Я буду работать там, где скажет мне глава республики. Как скажет Сергей Валерьевич, так и будет»,— добавил чиновник.

Помимо этого он подтвердил, что лично знает второго фигуранта истории — сотрудника ФСБ РФ Антона Калиниченко, который, по данным “Ъ”, находится сейчас в СИЗО.

В правоохранительных органах Крыма “Ъ” неофициально заявили, что в ситуацию вмешались высокопоставленные чиновники, пытаясь замять дело, используя больничный для того, чтобы выиграть время, однако разбирательство еще не окончено.

Представители местной общественности также выражают сомнения по этому поводу. «Судя по последним событиям, ковидные госпиталя станут отличной защитой от уголовного преследования, ведь инфицированных нельзя поместить в СИЗО, вызвать на допрос, а в случае чего можно и спецбортом за пределы Крыма вывезти»,— написал на своей странице в Facebook крымский правозащитник, экс-советник вице-премьера РК Александр Талипов.

Однако источник в правительстве региона предположил в разговоре с “Ъ”, что данная ситуация может быть намеренной провокацией со стороны противников назначения господина Компанейцева на должность главы председателя республиканского комитета по противодействию коррупции.

После такого скандала оно становится практически невозможным.

Напомним, летом 2015 года управление ФСБ по Крыму возбудило против министра промышленной политики РК Андрея Скрынника уголовное дело по статье о мошенничестве. По мнению следователей, чиновник помог частным лицам незаконно завладеть имуществом Бахчисарайского районного потребительского общества на общую сумму 48 млн руб. После проведения следственных действий господин Скрынник был отпущен. Глава республики Сергей Аксенов назвал дело провокацией, отметив, что не позволит задерживать своих чиновников за то, что они «допустили незначительные ошибки в части принятия решений, касающихся вопросов состыковки российского и украинского законодательства». Однако через некоторое время господин Аксенов лично обратился в прокуратуру с требованием проверить деятельность господина Скрынника на посту министра.

Спустя несколько лет в Москве по подозрению в превышении должностных полномочий был арестован экс-мэр Ялты Андрей Ростенко. Бывшего градоначальника обвинили в незаконной передаче из санатория МВД «Бекетово» в муниципальную собственность земельного участка площадью 26 соток, который подлежал передаче в федеральную собственность. Басманный суд Москвы избрал чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу, однако позже меру пресечения изменили на домашний арест. Комментируя ситуацию вокруг этого случая, глава Крыма Сергей Аксенов также отмечал заказной характер дела. «Абсолютно бездарное и непрофессиональное постановление о возбуждении уголовного дела. Чувствуется чей-то заказ. На мой взгляд, это провокация против органов власти Республики Крым»,— говорил журналистам глава региона.

В июле 2018 года власти республики вернули спорный участок в федеральную собственность, и спустя несколько месяцев уголовное дело в отношении экс-мэра Ялты прекратили.

Александр Дремлюгин, Симферополь