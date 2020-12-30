«Сбер»: доля сберегающих в рублях россиян снизилась с 94% до 87%

Доля россиян, которые хранят деньги в рублях, за год снизилась на 7 процентных пунктов — с 94% до 87%, следует из опроса «Сбер управление активами». Однако и число тех, кто вкладывает деньги в валюту, тоже сократилось — с 23% до 19%. Число россиян, которые откладывают деньги регулярно или от случая к случаю, снизилось до 61% — на 1 п. п.

Опрос проводился осенью в 37 российских городах с населением больше 500 тыс. человек. Число респондентов в сообщении «Сбера» не указано.

«Несмотря на нестабильность на фондовых рынках, доля тех, кто сберегает в национальной валюте, за год мало изменилась: 87% от тех, кто в принципе откладывает средства (в прошлом году — 94%). Респонденты понимают, что вклады в долларах и евро имеют низкую доходность, однако рассматривают их как защитный вариант»,— говорится в исследовании.

Доллар — лидер среди иностранных валют, в которые предпочитают инвестировать россияне. Его доля за год не изменилась — 11%. Доля евро снизилась с 9% до 6%, а остальных валют — с 3% до 2%. Из пятерки лидеров в 2020 году выбыл белорусский рубль.

Лидеры среди иностранных валют, в которые россияне вкладывают деньги:

доллар США — 11%;

евро — 5,9%;

швейцарский франк — 0,8%;

китайский юань — 0,3%;

британский фунт — 0,2%.

Снизилась доля тех, кто хранит деньги в юанях, а увеличилось число россиян, которые инвестируют в швейцарские франки и британские фунты. По мнению авторов исследования, это связано с тем, что пандемия коронавируса началась с Китая и россияне решили перестраховаться другими валютами. Самыми популярными экзотическими валютами названы шведские, чешские, норвежские и датские кроны, польские злотые, канадские и австралийские доллары.

Больше всего верят в доллар Красноярск, Казань, Москва, Ярославль и Краснодар. Города перечислены в таком порядке, но доля инвестирующих в доллары не указана. В прошлом году рейтинг возглавила Москва. В Санкт-Петербурге лидером также стал доллар (12%), а евро опустился на второе место (9%). В прошлом году Санкт-Петербург стал единственным городом, где евро занял первое место.

О падении курса доллара до минимума двух с половиной лет — в материале “Ъ” «Доллар загнали в медвежий угол».