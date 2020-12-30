Специалисты «Россети Кубань» перешли на усиленный контроль за работой энергокомплекса на период праздничных и выходных дней С целью обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея в период предстоящих праздничных и выходных дней с 31 декабря 2020 г. по 11 января 2021 г. специалисты «Россети Кубань» будут осуществлять усиленный контроль за работой энергообъектов в зоне ответственности компании

В период праздничных дней на объектах «Россети Кубань» введены ограничения на ремонтные работы, минимизировано количество переключений. Для быстрого реагирования в случае возникновения внештатных ситуаций обеспечена готовность около 400 аварийно-восстановительных бригад «Россети Кубань» в составе 1800 человек и более 100 мобильных резервных источников электроснабжения.

Все филиалы «Россети Кубань» переведены на усиленный контроль за работой оборудования электрических сетей, организовано круглосуточное дежурство ответственных руководителей, оперативного и ремонтного персонала компании, проверена схема оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад на случай возникновения нештатной ситуации.

Выполнен комплекс мероприятий по обеспечению в случае необходимости безусловной готовности к проведению аварийно-восстановительных работ. Ремонтные бригады оснащены необходимым инвентарём, экипировкой, спецтехникой. Проведены мероприятия, направленные на выполнение задач по противодействию терроризму, оперативному информированию правоохранительных органов и МЧС.

«Россети Кубань» напоминает о правилах использования резервных источников электроснабжения. Нарушение нормативных требований по подключению автономных источников питания к внутренним сетям, создает угрозу для жизни людей, для возникновения пожара. Несанкционированное и самовольное присоединение резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ) к внутренним (внутридомовым) сетям электроснабжения опасно для жизни!

Сообщить о фактах нарушения энергоснабжения можно по телефону горячей линии «Россети Кубань» 8-800-220-0-220.